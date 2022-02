"Hallo Welt": Schafft es Nico Suave mit dem Team Liebe nach Turin?

Der Rapper aus dem Sauerland will beim ESC 2022 in Turin (Italien) zeigen, wie gut musikalische Freundschaften funktionieren. Miit dem #TeamLiebe präsentiert Nico einen Song voller positiver Vibes, die auf tolle Harmonien treffen: "Hallo Welt".

Nico Suave ist Rapper aus dem Sauerland. Er wächst in Menden mit seinem zweieiigen Zwillingsbruder auf. Er interessiert sich schon in seiner Kindheit für den US-amerikanischen Hip-Hop. Er rappt seit seinem 16. Lebensjahr und schreibt von Beginn an deutsche Texte. Als 16-Jähriger gründet er zusammen mit Freunden die Gruppe "Provinzaroma". Sie treten in lokalen Jugendzentren auf. 1997 gibt er seinen Beruf als Briefträger auf und widmet sich voll der Musik.

In den Nullerjahren nimmt Rap in Deutschland Fahrt auf, Nico gehört zu den ersten bekannten Vertretern. 2001 erscheint mit "Vergesslich" die Debütsingle des Wahlhamburgers und schlägt direkt ein. Seither hat er die Spitzenklasse des Rap-Genres nie verlassen. Popkünstler wurden im Lauf der Zeit auf sein außergewöhnliches Talent aufmerksam und ließen sich von ihm Songs auf den Leib schneidern – darunter Künstler wie Adel Tawil, Glasperlenspiel, Sasha, Jeanette Biedermann, Seven & Gil Ofarim. Auf diese Weise hielt der Pop auch mehr und mehr Einzug in Nicos eigene Produktionen.

Für den ESC zeigt Nico, wie gut musikalische Freundschaften funktionieren. Zusammen mit dem #TeamLiebe präsentiert Nico mit der Allstars-Version von "Hallo Welt" einen Song voller positiver Vibes, die auf tolle Harmonien treffen. Eine Hymne an die Welt.