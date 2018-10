Cooler Effekt: So postet ihr 3D-Fotos bei Facebook!

360 Grad Bilder könnt ihr schon länger bei Facebook posten. Seit wenigen Tagen sind auch 3D-Fotos in dem sozialen Netzwerk möglich. Ihr braucht dafür nur das passende Smartphone - und ein Motiv, bei dem sich der 3D-Effekt auch lohnt. Mit welchen Smartphones es funktioniert und was ihr bei 3D-Fotos beachten solltet, verraten wir euch in diesem Artikel.