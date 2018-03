Facebook testet Gesichtserkennung 

Facebook Gesichtserkennung - Kritik

Die Software erkennt euer Gesicht anhand bestimmter Punkte, euren biometrischen Daten. Die sind nahezu so etwas wie einen Fingerabdruck und ändern sich praktisch kaum. Ein Mensch kann damit über Jahre mit einer ziemlich hohen Trefferquote erkannt werden. Nehmen wir mal ein "klassisches" Beispiel: Wer in jungen Jahren in einem Porno mitgespielt hat und froh ist, dass das in Vergessenheit geraten ist, könnte noch heutzutage durch eine Gesichtserkennungssoftware mit den Filmchen in Verbindung gebracht werden. Heißt natürlich nicht, dass Facebook Abgleiche in dieser Richtung macht und Menschen erpresst, es zeigt aber, was - theoretisch - alles möglich wäre.