Facebook-Feed ohne Algorithmus? SO geht das jetzt wieder!

Es ist eine Funktion, die sich viele Facebook-Nutzer seit Jahren zurückgewünscht haben. Jetzt ist es soweit: Du kannst dir die Facebook-Beiträge deiner Freunde und Bekannten wieder in chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen.

Seit über 10 Jahren entscheidet ein Algorithmus, was du in deinem Facebook-Feed zu sehen bekommst: Eine Mischung aus vorsortierten Beiträgen deiner Freunde und einer Auswahl von Posts, die dich interessieren "könnten". So richtig warm geworden sind aber wohl nur wenige Nutzer mit dem Facebook-Algorithmus. Aber: Du hast ab sofort eine Alternative!



Nur die Beiträge deiner Freunde - chronologisch!

Du kannst dir die Beiträge deiner Freunde jetzt wieder chronologisch anzeigen lassen - so wie es früher einmal war. Wenn du dich also nur für die aktuellen Beiträge deiner Freunde, Favoriten sowie Seiten und Gruppen interessierst, dann solltest du dir die neue (alte) Option anschauen. Du findest sie im Menü jetzt unter dem Namen "Feed".

ABER: Standard bleibt weiterhin die bisherige "Algorithmus"-Variante. Du bekommst sie direkt zum Start zu sehen. Und du findest sie im Menü unter der neuen Bezeichnung "Home".

Der Home-Feed ist dank unseres Ranking-Systems, das auf maschinellem Lernen beruht, genau auf dich zugeschnitten. Dieses System berücksichtigt Tausende von Signalen, um dir das Wichtigste in einer Reihenfolge zu präsentieren, die unserer Einschätzung nach am relevantesten für dich ist." (Facebook)

Wenn du diese Einschätzung nicht teilst, kannst du dir jetzt einfach nur die letzten Beiträge deiner Freunde in chronologischer Reihenfolge anschauen. Selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg gibt zu, dass der chronologisch sortierte Feed ein großer Wunsch aus der Community war.

Facebook folgt damit übrigens Instagram. Auch Instagram bietet seit einigen Monaten einen algorithmus-befreiten Feed an.