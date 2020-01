Welche Seiten geben eigentlich Daten an Facebook weiter?

Ihr kennt das: Da surft man eine Seite an, um Ruderzubehör zu kaufen und plötzlich wird einem danach wochenlang auf Facebook Reklame für Ruderzubehör angezeigt. Schuld daran sind diverse Plugins, etwa die "gefällt mir"-Buttons, die man auf viele Seiten findet und die Daten an Facebook schicken. Dutzende Seiten teilen also Daten mit dem Netzwerk, die dann beispielsweise dazu eingesetzt werden, um personalisierte Werbung anzuzeigen.