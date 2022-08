Will die Bundesregierung wirklich, dass ich meine Kreditkarte verifiziere?

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt deswegen auch vor dieser Fake-Mail. In der Mail werdet ihr aufgefordert, eure Kreditkarte zu verifizieren (angeblich weil sie nicht mehr den PSD2-Richtlinien der Europäischen Union entspricht). Wenn ihr das nicht macht, droht die Mail, wird eure Karte für 180 Tage gesperrt. Problem: Klickt ihr auf den Link in der Mail, landet ihr auf eine manipulierten Webseite. Dort wollen Kriminelle nur an eure Daten, um an euer Geld zu kommen. Im worst case bleibt euch dann nur noch, die Kreditkarte über die Bank komplett zu sperren. Auch empfiehlt das LKA Niedersachsen eine Anzeige bei der örtlichen Polizei oder der jeweiligen Onlinewache zu erstatten.

