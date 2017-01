3 Tipps, mit denen du Falschmeldungen enttarnen kannst

Bild: colourbox 18.01.2017 Wenn alle deine Freunde und Bekannte dir die gleiche Story posten, muss doch was dran sein, oder? Vielleicht. Vielleicht sitzt du aber gerade nur wie viele andere einer echten Fake-News auf. Lass dich nicht manipulieren! Mit nur wenigen Klicks kannst du vielen Hoaxes auf die Schliche kommen.

1. Mach den Quellen-Check Kann diese Geschichte wirklich wahr sein? Wer ist derjenige, der diese Nachricht verbreitet - also wer ist die Quelle? Bei einem Internet-Artikel nimm dir beispielsweise das Impressum der Website vor. Es gibt keines? Ganz schlecht, das ist nämlich gesetzlich vorgeschrieben! Die Kontaktadresse liegt laut Googlemaps in der südsudanesischen Wüste? Spricht auch nicht eben für eine seriöse Quelle. Schnell-Check für Twittermeldungen: Hat der Account einen blau-weißen Haken? Nur dann ist der Besitzer von Twitter verifiziert, gehört also wirklich der angegebenen Person oder Organisation.

2. Mach den Info-Check Auch wenn eine Story zeitgleich in deiner Timeline bei Facebook auftaucht und von Bekannten oder Freunden per Whatsapp weitergeschickt wird: "Dank" vieler Social-Bot- und Troll-Netzwerke, die Nachrichten automatisiert verbreiten, sagt das nichts über den Wahrheitsgehalt aus. Einfachster Trick: Suche mit den Stichwörtern der "News" bei google - findest du die Meldung nur wortwörtlich genau so im Netz? Vorsicht! Und: Auf welche Quellen beruft sich die Story? Werden etwa zitierte Studien genau benannt (und verlinkt?) oder heißt es dazu nur "aus Amerika", "Experten sagen" - oder "vom Mond"... ? Und auch wenn's nach Eigenwerbung aussieht: Seriöse Medien recherchieren zuerst und melden dann, wenn die Nachricht auch wirklich gesichert ist. Das kostet etwas mehr Zeit, stimmt dann aber (meistens) auch.

Immer eine gute Adresse sind die Fake-News-Jäger von Mimikama mit ihrer Falschmeldungs-Plattform Hoaxsearch oder auch die Hoaxmap . Facebook Correctiv Facebook will es Nutzern (nach eigenen Angaben) in Deutschland in Zukunft ermöglichen, Falschmeldungen zu markieren. Bei der Überprüfung der markierten Inhalte sollen dann professionelle Journalisten helfen. Falls es sich wirklich um Fake-News handelt, würden sie mit einem Warnhinweis versehen, der sie als unglaubwürdig einstuft.

YouTube/ARD-alpha so geht MEDIEN - Lügen im Internet erkennen

3. Mach den Bilder-Check Gerade bei Facebook sind es meist Bild-Text-Kombinationen und Videos (oft im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"), die auf den ersten Blick ziemliche Aufreger sind. Mit ein paar Handgriffen kannst du grobe Täuschungen ausschließen: Bild aus Facebook downloaden (rechte Maustaste -> speichern unter…) und bei der Bilder-Reverse-Suche von Google (auf Kamera-Symbol klicken) einfügen. Ist das Bild (oder Teile davon) schon bei anderen Themen verwendet worden, kann es sich kaum um eine aktuelle Aufnahme handeln. Alternativ zu Google kannst du Bilder auf dem gleichen Weg auch über die (englischsprachige) Website tineye.com checken. Zweiter Tipp: Jedes digitale Bild enthält Infos zur Aufnahme - also Datum und Uhrzeit der Aufnahme, Kameramodell und eventuell sogar den Ort - die in den sogenannten Exif-Daten abgespeichert werden. Sie können zwar verändert werden, einige "Fälscher" machen sich aber nicht die Arbeit. Tools dafür: Neben Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop gibt's kostenlose Alternativen wie Irfanview oder die Firefox-Erweiterung Exif Viewer.



Fazit Schon klar, dem kunstvoll von einem Profi-Netzwerk inszenierten Hoax wirst du als Laie nicht so schnell auf die Spur kommen. Aber nimm den Münchner Amoklauf als Beispiel: Hätten da einige Menschen mit drei Klicks die angeblichen Bilder von Opfern überprüft - und sie dann erst weitergeschickt, wäre uns allen einiges Aufregung und Angst erspart geblieben.