Aus kostenlosem Streaming-Account wird ein 360 Euro-Abo!

Den Top-Film schlechthin streamen oder downloaden! Und bevor's losgeht, müsst ihr euch nur noch kurz registrieren und einen kostenlosen Account anlegen. Doch sobald ihr das macht, passiert zunächst mal gar nichts mehr. Keine Bestätigung, nichts. Etwa einen Monat später kommt unangenehme Post. Der kostenlose Account war angeblich nur für fünf Tage kostenlos. Und wurde jetzt zum Jahres-Abo für satte 29,99 € im Monat. Das Perfide: Die Links aus der Rechnung führen jetzt zu einer Seite, auf der ganz groß darauf hingewiesen wird, dass das Abo nur fünf Tage lang kostenlos ist. Doch was jetzt danach aussieht als ginge alles mit rechten Dingen zu, sah zum Zeitpunkt, als ihr in die Falle getappt seid, ganz anders aus.

Muss die Rechnung bezahlt werden?

Im Internet muss auf anfallende Kosten eindeutig hingewiesen werden. Ein Beispiel ist der "Jetzt kostenpflichtig bestellen"-Button. Der taucht in diesem Fall nicht auf. Es wird ja sogar noch explizit auf den "free account" hingewiesen. Gezahlt werden muss also nicht. Dass die Streaming-Seite nach einiger Zeit geändert wird und dann so aussieht, als seien alle Hinweise korrekt angegeben, ändert daran nichts, schreiben die Internetexperten von Mimikama. Wer seine Daten eingegeben hat, muss aber damit rechnen, dass noch mehrmals nachgehakt und mit Inkassobüros, Anwälten etc. gedroht wird.