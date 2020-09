Achtung: Diese Text-Nachricht bringt WhatsApp zum Absturz!

WhatsApp ist die größte Messenger-Plattform weltweit - mit weit über einer Milliarde Nutzern. Ziemlich viele Menschen - und das zieht natürlich auch ein paar böse Buben an. Viele WhatsApp-Nutzer beschweren sich in letzter Zeit darüber, dass sie ganz bestimmte Nachricht bekommen, bei der sich ihre WhatsApp-App komplett aufhängt. Selbst ein Neustart bringt nichts.

So könnt ihr euch wehren:

Öffnet bei WhatsApp keine Text-Nachrichten und Kontakt-Dateien von "fremden" Nummern! Schaut außerdem in euren Einstellungen bei WhatsApp, dass ihr nicht von fremden Personen (also Leuten, die nicht in euren Kontakten sind) zu WhatsApp-Gruppen hinzugefügt werden dürft. Denn genau dort sind die Text-Bomben in letzter Zeit besonders gerne verschickt worden.