Kann ich durch die Autoscheibe braun werden?

Kurz die Basics: Dafür dass deine Haut im Sommer schön braun wird, sind die UV-B Strahlen der Sonne verantwortlich. Problem: Zu viele davon sind gefährlich und dann bekommst du einen Sonnenbrand. Deswegen filtern in modernen Autos die Windschutzscheiben so gut wie alle UV-B Strahlen heraus. Bedeutet: Du kannst im Auto erstmal nicht wirklich braun werden. Aber eben auch keinen Sonnenbrand bekommen.

Es gibt aber natürlich auch noch die UV-A Strahlen. Sie lassen deine Haut schneller altern und sind für Hautkrebs verantwortlich. Good news: Die Windschutzscheibe in deinem Auto schützt dich auch weitgehend vor den üblen UV-A Strahlen der Sonne.



Also komplette Entwarnung? Nein. Die Seitenfenster und auch das Rückfenster sind problematisch: UV-A Strahlen können fast ungebremst durch diese Scheiben ins Auto gelangen. Sonnencreme im Auto ist also gerade bei längeren Autofahrten eine gute Idee. Wenn Kinder auf der Rückbank sitzen, kannst du zu ihrem Schutz UV-Folie an den Seitenscheiben anbringen.



Zurück zu Ausgangsfrage: Im Auto wirklich braun werden, das funktioniert nicht! Trotzdem ist ein ausreichender UV-Schutz wichtig, da nicht alle Scheiben die UV Strahlen aufhalten.