Landen Katzen wirklich immer auf den Pfoten?

Katzen haben einen besonderen Reflex, der dafür sorgt, dass sie ihren Körper im freien Fall um die eigene Achse drehen können - zuerst den vorderen Teil, dann den Hinterleib. So schafft es das Tier, sich in weniger als einer halben Sekunde aus der Rückenlage zu drehen. Der Schwanz steuert gegen und stabilisiert die Position. Anschließend streckt die Katze die Pfoten von sich und vergrößert damit ihre Körperfläche, was für einen größeren Luftwiderstand sorgt. So gleitet sie dem Boden entgegen. Allerdings reicht die Höhe oft nicht für die Drehung und Landung auf den Pfoten aus. Bei Stürzen aus zwei bis drei Metern können sich Katzen daher schwer verletzen.

Mit anderen Worten: die Behauptung, dass Katzen Immer auf den Pfoten landen stimmt nur teilweise.