Werden die Sommerferien in Bayern wegen Corona wirklich gekürzt?

What? Das jetzt auch noch? Dauern die Sommerferien in Bayern in diesem Jahr nur drei Wochen - wegen Corona? Das soll der Kultusminister zusammen mit der Staatsregierung beschlossen haben. Berichtet der Spiegel - angeblich. Ein Screenshot des Artikels geht zur Zeit bei Facebook, WhatsApp und Twitter viral.

Wir hätten euch den entsprechenden Artikel des Spiegel gerne auch direkt verlinkt - Problem: Es gibt ihn gar nicht. Weder auf der Seite des Spiegels, noch per Google-Suche - und der RSS-Feed beweist, er ist dort heute auch überhaupt nicht veröffentlicht worden.

Im Kultusministerium in Bayern ist man von diesem Fake natürlich nicht gerade amüsiert. Ist ja nicht so, als hätten die nicht ohnehin schon viel zu tun In diesen Tagen