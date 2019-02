Ist der Supermond größer als der normale Vollmond?

Ja is denn scho wida Supermond? Der Vollmond am 19. Februar ist der größte Vollmond des ganzen Jahres. Aber ist der Supermond wirklich größer als der normale Vollmond? Und ist der Supermond so spektakulär und selten, wie es klingt?

Die Umlaufbahn des Mondes ist elliptisch. Er ist also - wie oben schon beschrieben - mal näher an der Erde dran und mal weiter weg. Der Unterschied zwischen nah dran und weit weg sind satte 50.000 Kilometer. Und drum wirkt sich das tatsächlich auch von der Erde gesehen optisch aus.

Das macht diesen Supermond besonders

Der Supermond am 19. Februar hat eine Erdentfernung von etwa 356.800 Kilometer. Und so nahe kommt jetzt lange Zeit kein Supermond mehr. Zwar gibt's in jedem Jahr einen - doch dann ist der Mond meist mehr als 357.000 Kilometer entfernt. Und näher als am 19. Februar kommt uns der Vollmond erst wieder an Heilig Abend - im Jahr 2026. Dann beträgt die Entfernung zur Erde "nur" 356.740 Kilometer.