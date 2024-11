Nie wieder Sprachnachrichten abhören!

Ob man sie liebt oder hasst, Sprachnachrichten gehören für viele zum Alltag auf WhatsApp. Doch gerade, wenn man unterwegs ist oder sich in einer ruhigen (oder sehr lauten) Umgebung befindet, können sie unpraktisch sein. Die Lösung?Transkription! Mit dem neuen Update könnt ihr Sprachnachrichten einfach in Text umwandeln und sie in Ruhe lesen - ohne sie abspielen zu müssen.

So funktioniert’s

WhatsApp gibt an, dass das Transkribieren direkt auf eurem Smartphone stattfindet, ohne dass die Daten in die Cloud geladen werden. Privatsphäre bleibt also gewährleistet. Sobald das Feature verfügbar ist, könnt ihr es in den WhatsApp-Einstellungen aktivieren und dann durch langes Drücken auf eine Sprachnachricht nutzen.

Android-User müssen auf Deutsch noch warten

Die neue Funktion wird zunächst für Android eingeführt, allerdings vorerst nur in den Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch. Deutsch ist leider noch nicht dabei – aber keine Sorge: WhatsApp verspricht, dass weitere Sprachen in den nächsten Monaten folgen.

Gute Nachrichten für iPhone-Nutzer

Wenn ihr ein iPhone habt, könnt ihr euch freuen: Hier wird Deutsch schon zum Start unterstützt.

>>> Auch interessant: So kannst du Nachrichten an dich selbst schicken