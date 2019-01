WhatsApp: Nachrichten nur noch an 5 Kontakte weiterleiten?

Der lustige Videofilm oder das coole Foto von der Party - wenn ihr so was mit möglichst vielen Freunden teilen wollt, dann geht das mit WhatsApp ganz schnell. Auf "weiterleiten" klicken, alle auswählen, die es kriegen sollen - fertig! Aber - und das ist kein Fake - künftig geht die Verbreitung an viele Freunde nicht mehr so leicht.