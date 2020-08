FC Bayern: "Ein Gefühl der Unschlagbarkeit"

Matchwinner waren beim Schlagabtausch mit dem französischen Topklub Torschütze Kinglsey Coman und ein starker Manuel Neuer im Tor. "Die Freude war nach dem Abpfiff riesengroß, das war das, was wir uns verdient und gewünscht haben". Für die Mannschaft sei das Finale gegen Paris Saint-Germain aber harte Arbeit gewesen, so Neuer. "Es war eine Erleichterung. Ein Traum für uns alle", so der Tormann, der mit seinen zahlreichen Glanzparaden am Sonntag die Null bei den Münchnern sicherte, im ZDF-Interview. Ein Lob kam dafür von Thomas Tuchel. Das mit Neuer "ist natürlich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung", sagte der Paris-Coach. "Manu war zum falschen Zeitpunkt in absoluter Topform. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben."



Coman: "Ich bin jetzt 100 Prozent Bayern."

Der einzige Treffer des Abends gelang Coman: "Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich", so der Franzose, der ausgerechnet die Niederlage für seinen Ex-Klub einleitete. "Ich wollte natürlich ein gutes Spiel machen. Aber das ist nichts gegen PSG." Und legte noch nach: "Ich bin jetzt 100 Prozent Bayern."

Der Erfolg ließ auch Thomas Müller strahlen: "Aktuell fühlt es sich unglaublich an", freute sich der Gute-Laune-Bayer. "Wir hatten sicher auch ein Quäntchen Glück. Es war nicht unser bestes Spiel, aber jetzt sind wir oben", so der 30-jährige. "Ich freue mich, dass ich zeigen konnte, dass ich nicht in den Altglascontainer gehöre, sondern noch ein bisschen was im Tank habe." Für seinen Teamkollegen Joshua Kimmich ist es "der größte Tag in meiner Karriere. Es ist nicht zu beschreiben, was das für ein Gefühl ist, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen", schwärmte er. "Das ist wie mit Brüdern, mehr geht nicht. Selbst wenn man einen Fehler macht, bügelt das ein anderer aus."

"Wir hatten ein Gefühl der Unschlagbarkeit" Joshua Kimmich

Flick führt die Bayern zum Triple

Der beeindruckende Meistermacher ist aber Hansi Flick. "Wir haben alles optimal genutzt," so Flick. Der sich über "eine herausragende Mannschaftsleistung" freute. Und "dass die Mannschaft heute noch mal diesen Weg gegangen ist und mutig nach vorne verteidigt hat, war klasse. ... Wir haben Spieler, die haben den unbedingten Siegeswillen, das kommt einem Trainer natürlich entgegen."

Elf Spiele, elf Siege in der Champions League - eine starke Bilanz und ein neuer Rekord für die Fußballgeschichtsbücher. "Wir kamen vom Gefühl her von relativ weit unten im Herbst, dann haben wir einen Lauf hingelegt, der sensationell ist", beschreibt es Müller, der das Vertrauen von Flick bekam und unter ihm wieder zu alter Stärke aufblühte. Mit dem 55-jährigen Fußballlehrer, der nach einem Debakel bei Eintracht Frankfurt (1:5) am 3. November 2019 das Amt von seinem damaligen Chef Niko Kovac übernommen hatte, krönten die Bayern mit dem dritten Titel ihre herausragenden Saison: Der Sieg im Finale war der 21. nacheinander in einem Pflichtspiel, seit der Niederlage am 7. Dezember 2019 bei Borussia Mönchengladbach haben sie nur eine von 31 Partien nicht gewonnen - am 7. Februar gegen RB Leipzig (0:0).