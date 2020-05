Fünf perfekte Erlebnisse in Bayern!

26.05.2020 Die Pfingstferien stehen vor der Tür - und bei den meisten fällt ja ein "echter" Urlaub mit Kofferpacken und einfach-mal-zwei-Wochen-weg vermutlich aus. Für das perfekte Erlebnis in den Ferien braucht ihr aber gar nicht weit weg - fünf Tipps für Bayern!

1. Falken und Kamele in Bayern Mit Whale Watching oder einer Löwen-Safari wird es in diesen Ferien nichts werden. Aber auch auch in Bayern könnt ihr wunderbare Tier-Erlebnisse haben - nicht nur im Zoo. Sondern zum Beispiel bei einem Falkner. Die bieten an vielen Orten in Bayern Falken-Shows an - zum Beispiel auf der Rosenburg im niederbayerischen Riedenburg. Oder ihr macht eine Kamelwanderung - könnt ihr auf dem Kamelhof im Mangfalltal. Dort gibt es auch Lamas, Alpakas und Esel.

2. Tour de Bayern Wenn ihr ein paar Tage radeln wollt, bieten sich einige bayerische Radwege an, z.B. der Tauber-Altmühl-Radweg in Franken, da könnt ihr bis zu 350 Kilometer strampeln! Oder 116 km auf dem Vilstal-Radweg in Ostbayern. Oder 213 km auf der Schwäbischen Kartoffel-Tour! Der Hotspot für Rennradler und Triathleten in Bayern ist der Landkreis Roth. Da ist normalerweise jedes Jahr der Challenge Roth, der 2020 leider ausfällt. Aber ihr könnt die Original-Strecke abradeln, die ist super ausgeschildert. Das Tempo ist natürlich euch selbst überlassen. Ganz gemütlich auf dem Holland-Rad und Picknick-Körbchen hinten drauf.

3. Einen Urvogel im Steinbruch finden Menschen, die sich mit der Erde beschäftigen, also Geologen oder Geographen sagen: Bayern ist eine wahre Schatztruhe, also eine Bodenschatz-Truhe! Und da gibt es einige richtig spannende Angebote in Bayern - mit der ganzen Familie. Ihr könnt euch mit den Kleinen auf die Jagd nach Versteinerungen machen. In der Nähe von Eichstätt gibt es einen Hobby-Steinbruch, in dem jeder graben und mit Glück einen Urvogel Archäopterix finden kann. Oder ihr schaut mit euren Kids bei der Familie Feuerstein vorbei. Im Landkreis Kelheim war in der Zeit der Neandertaler eines der größten Feuerstein-Zentren Europas. Aus Feuerstein haben die Steinzeit-Menschen Messer oder Klingen oder Speerspitzen gemacht. Wie das funktioniert, das könnt ihr euch im Archäologischen Museum in Kelheim zeigen lassen.

4. Wakeboarden lernen! Bayern hat so viele wunderschöne Seen und Badeweiher zu bieten, dass ihr euch praktisch überall richtig austoben könnt. Zum Beispiel im "Wild Wake Park" am Steinberger See in der Oberpfalz beim Wasserski oder Wakeboarden. Ein richtig tolles Naturerlebnis für die ganze Familie ist auch eine Paddeltour. Das könnt ihr ganz idyllisch auf der Ilz oder der Pegnitz oder der Alz oder der Iller. Oder natürlich auf dem "Bayerischen Meer", dem Chiemsee.

5. Weinwanderungen und Brauereiführungen An vielen Orten in Bayern könnt ihr nett wandern UND zwischendurch was Flüssiges verköstigen! Entweder bei kleinen Craft Beer Brauereien oder bei familiären Winzern. Wunderschön Weinwandern könnt ihr zum Beispiel am bayerischen Bodensee-Ufer. Weiß-, Grau- und Spätburgunder werden hier angebaut. Und im Weinkeller von Josef Gierer in Nonnenhorn könnt ihr mit dem Winzer um die Wette schlürfen. Wenn ihr eher zur Bierfraktion gehört: In der Fränkischen Schweiz gibt es spezielle Brauereiwanderungen, quasi von einem "Seidla Bier" zum nächsten. Oder in Valley, das ist ein Dorf im Landkreis Miesbach, könnt ihr im Mangfalltal wandern und dann im Valleyer Schloss Bräu mit Braumeister Andreas Forstner eine Verköstigung machen.