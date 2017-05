Diese 3 Dinge solltest du auf jeden Fall vor dem Abflug checken!

Die Pfingstferien in Bayern starten - und damit eine der Hauptreisezeiten des Jahres. Damit dein Urlaub nicht schon am Flughafen endet, solltest du diese 3 Dinge auf jeden Fall vor dem Abflug checken!

Wichtig: Minderjährige dürfen nur mit Zustimmung aller Erziehungsberechtigter reisen. Wenn also nur Mama oder nur Papa dabei ist - oder sogar keiner von beiden -, sollten die zu Hause bleibenden Erziehungsberechtigten eine Vollmacht ausstellen ( hier findet ihr ein Formular vom ADAC )! In dieser Vollmacht sollte der Name und das Geburtsdatum des Kinds stehen - außerdem die Begleitpersonen und die Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten sowie Reisezweck, Reisedauer und Reiseziel. Das erleichtert den Polizisten an der Grenze die Arbeit und hilft, möglichen Kindesentführungen vorzubeugen.

Die Schlange an der Grenzkontrolle ist unglaublich lang? Egal, geh einfach dran vorbei. Wenn du einen gültigen E-Pass (einen elektronischen Pass mit Chip) hast oder einen ganz neuen Personalausweis, dann kannst du auch eine EasyPASS-Kontrolle nutzen. Das sind Maschinen, die die Arbeit der Bundespolizisten übernehmen und deine Reisedokumente prüfen. In Bayern bietet bislang allerdings nur der Flughafen München diesen Service.

3. Reisepass ungültig oder vergessen?

Oh Shit! Der größte anzunehmende Gau am Flughafen: Dein Reisepass ist abgelaufen - oder du hast ihn zu Hause auf dem Küchentisch vergessen. Okay, jetzt musst du schnell handeln. Du kannst dir am Flughafen einen Ersatz-Pass, der nur für diesen Urlaub gilt, ausstellen lassen. Das ist zwar nicht ganz günstig, aber immer noch besser, als wenn der Urlaub schon am Flughafen endet. Wichtig: Du musst irgendwie deine Identität nachweisen können, z.B. mit einer Geburtsurkunde oder dem abgelaufenen Ausweis.

Unser Tipp: Mach am besten jetzt direkt ein Foto von deinem Reisepass mit deinem Handy und speichere es, sodass du offline darauf zugreifen kannst. Das hilft auch enorm, falls dir dein Pass im Urlaub gestohlen wird.