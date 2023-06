Bayern: Diese Blockbuster-Kulissen kannst du heute noch bestaunen!

Bild: picture alliance / dpa | Constantin Film 01.06.2023 Von "Wickie und die starken Männer" bis zum Hollywood-Streifen "Die drei Musketiere": viele Kino-Blockbuster sind in Bayern gedreht worden. Du willst auch mal leben wie ein Wikinger, kämpfen wie ein Musketier oder ewig durch einen Kreisverkehr fahren? Kein Problem. Auch wenn die Filme längst abgedreht sind, kannst du die Kulissen immer noch besuchen.

Wickie vom Walchensee Es gibt niemanden, der den cleveren, rothaarigen Jungen Wickie nicht ins Herz geschlossen hat. Michael Bully Herbig hat seinen Film "Wickie und die starken Männer“ nicht etwa irgendwo in Skandinavien gedreht - sondern am Walchensee. Und die Kulisse mit einigen Holzhütten steht dort noch immer. "Flake"-Feeling für kleine und große Wikinger-Fans!

Einmal Dorfpolizist sein Den berühmtesten Kreisverkehr in ganz Bayern findet ihr in "Niederkaltenkirchen" - dort spielen die Eberhofer-Krimis. Wobei Niederkaltenkirchen in Wirklichkeit Frontenhausen heißt. Der Kreisel selbst hört mittlerweile höchst offiziell auf den Namen "Franz-Eberhofer-Kreisel" und er ist nur einen Katzensprung von der A92 bei Dingolfing entfernt.

Auf den Spuren des Sams Nicht von ungefähr wohnt der schüchterne Herr Taschenbier, bei dem das Sams an einem Samstag auftaucht, in Bamberg: Auch Paul Maar, aus dessen Feder die Geschichten stammen, lebt hier. Domplatz, Stephansberg, das "Haus zum Einhorn" in der Judengasse: Sams-Fans werden viele Orte aus dem Film sofort wiedererkennen. Pro-Tipp: An jedem zweiten Wochenende gibt es Sams-Führungen für die ganze Familie.

Die kleinen Hexe zaubert im Fichtelgebirge Dichte Wälder, sagenhaften Berggipfel: Tatsächlich hat das Fichtelgebirge was von einer verwunschenen Zauberwelt. Vielleicht sind deshalb vor einigen Jahren viele Szenen für die Verfilmung der "Kleinen Hexe" genau hier gedreht worden. In einem Waldstück bei Kleinwendern lebte sie in einem eigens für die Dreharbeiten errichteten Hexenhaus. Ihr erkennt sicherlich einige Drehorte wieder: zum Beispiel das Felsenlabyrinth Luisenburg oder den Marktplatz vom Freilichtmuseum Kleinlosnitz.

Wo Bayern französischer ist als Paris Die Neuauflage der "Drei Musketiere" ist 2010 nicht etwa in Paris gedreht worden - sondern in Würzburg und Bamberg! Teile der Bamberger Altstadt waren im Film Kulisse für das Paris des 17. Jahrhunderts und die Hafenstadt Calais - dazu kamen Locations in Würzburg, z.B. die Mainbrücke und die Residenz.