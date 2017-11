Wie viel Haut ist okay?

Ein Fitnessstudiobetreiber aus Rosenheim will einer Kundin verbieten, bauchfreie Tops zu tragen. Die Frau will sieht das nicht ein und möchte den Vertrag kündigen - es kommt zum Rechtsstreit. Wer hat in so einem Fall Recht? Und geht eine Kleiderordnung im Fitnessstudio eigentlich klar?