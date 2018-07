Voll geflasht: BAYERN 3 Hörerin Gloria mit dem Moment ihres Lebens

Das ist Glorias "Flash"-Geschichte:

Es ist der 28. Juni 2018. Nach dem Fußball-WM Spiel England gegen Belgien geht Gloria in München mit drei Freunden ins Irish-Pub in der Nähe der Frauenkirche. Dort trifft sie einen Mann, der sie völlig geflasht hat. Obwohl sie längere Zeit mit ihm spricht, kann sie sich an so gut wie nichts mehr von dem Gespräch erinnern.

Die Bilder hat sie noch vor Augen - die Worte sind wie aus dem Gedächtnis gelöscht. Am Ende ist Gloria so von ihrem Gefühlswirrwarr verängstigt, dass sie einfach aufsteht und geht - ohne ihre Nummer zu hinterlassen. Als sie später zurück zur Kneipe kommt, hat die bereits geschlossen.

Aber dieser Moment und dieser Mann gehen Gloria nicht mehr aus dem Kopf. Sie selbst ist 27 und eigentlich eine taffe Frau, kennt so ein Gefühlschaos gar nicht von sich selbst. Sie will rausfinden, was mit ihr passiert ist, wieso der Unbekannte so krasse Emotionen bei ihr auslösen konnte. In den letzten zwei Wochen hat Gloria wenig geschlafen, kaum gegessen und hat ständig das Gefühl, als ob ein Teil von ihr fehlt.

Deswegen bittet sie die BAYERN 3 Frühaufdreher und das ganze BAYERN 3 Land um Hilfe bei der Suche nach dem Unbekannten.

SO SIEHT DER UNBEKANNTE AUS:

- um die 30 Jahre jung

- 1,85 Meter bis 1.90 Meter groß

- er hatte einen grauen Pulli und eine schwarze Jeans an

- er war mit seinem Nachbarn zusammen unterwegs.