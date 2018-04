Erzähl dem BAYERN 3 Land deine ungewöhnliche, einzigartige, unglaubliche Geschichte!

Nichts ist so spannend wie das Leben bei uns in Bayern. Und die besten Storys passieren oft direkt vor unserer Haustür. Wir suchen diese Geschichten, die das ganze BAYERN 3 Land in den Bann ziehen, uns bewegen oder einfach nur strahlen lassen. Erzähl uns deine ungewöhnliche, einzigartige und unglaubliche Geschichte!