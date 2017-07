Wieso eine gute Rechtschreibung beim Flirten so wichtig ist

Kommas und Buchstaben sind wichtig für die Liebe? WHAT?! Isso: Wer bei einem Flirt in den ersten Chatnachrichten viele Rechtschreibfehler hat, bekommt seltener ein Date. Für 84 Prozent der Singles wirkt schlechtes Deutsch einfach abschreckend, so eine Umfrage der Partnervermittlung Parship mit 3.200 beteiligten Singles.