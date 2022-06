Fluggesellschaft streicht meinen Flug - was kann ich tun?

War's das jetzt mit dem Urlaub unter Palmen und am Meer? Müsst ihr euch das von eurer Fluggesellschaft einfach so bieten lassen? Darf die das - oder muss sie euch einen neuen Flug anbieten? Wir haben für euch bei BAYERN 3 Reiseexperte Kay Rodegra nachgehakt.

Mein Flug wurde von der Fluggesellschaft gestrichen! Was sollte ich jetzt tun?

Wenn man direkt bei der Airline gebucht hat, dann sollte man die Fluggesellschaft jetzt auffordern, zeitnah einen Ersatzflug zur Verfügung zu stellen. Dazu ist sie verpflichtet - aufgrund einer EU-Fluggastrechteverordnung. Und außerdem ergibt sich diese Pflicht auch aus dem Vertrag: Also einfach einen Flug streichen, das geht nicht. Der Vertrag muss erfüllt werden.

Wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, dann wendet man sich an den Reiseveranstalter und sagt: "Bitte, ich möchte diesen Reisevertrag ordnungsgemäß erfüllt haben. Tu was, Reiseveranstalter!" Denn der muss was tun, der ist dazu verpflichtet.

Zeitnah heißt jetzt, dass ich mich innerhalb von einer gewissen Anzahl an Tagen bei der Fluggesellschaft melden muss. Oder müssen die mir innerhalb von einer gewissen Anzahl an Tagen einen Ersatzflug zur Verfügung stellen?

Man sollte sich besser selbst melden, weil die werden das freiwillig von sich aus nicht tun. Zeitnah bedeutet: Sobald man die Meldung bekommen hat - direkt bei der Airline nachfragen oder beim Reiseveranstalter.

Wenn ich direkt bei der Fluggesellschaft gebucht habe, kann ich auch sagen, dass ich mein Geld zurückhaben will. Ich will also keinen Ersatzflug. Oder ich sage eben: Okay, der gebuchte Flug ist gestrichen, aber jetzt tut was dafür, dass ich an mein Ziel komme und stellt mir zeitnah einen Ersatzflug zur Verfügung. Ansonsten buche ich mir selbst einen und dann reden wir hinterher über die Kosten.

Was ist, wenn mir der Ersatzflug nicht passt. Es kann ja vorkommen, dass ich zum Beispiel einen Städtetrip gebucht habe. Am Freitag geht es los nach Barcelona und am Sonntag wieder zurück. Mein Flug fällt aus und die Lufthansa sagt, dass der Ersatzflug nach Barcelona am Sonntag ist. Was mache ich dann?

Wenn das Ganze eine Pauschalreise ist, dann kann man sagen: Ich habe jetzt überhaupt kein Interesse mehr an dieser Kurzreise, ich will mein Geld zurück und dann kann man über Schadensersatz gegenüber dem Reiseveranstalter wegen entgangener Urlaubsfreuden reden. Wenn ich nur den Flug gebucht habe, dann habe ich ja kein Interesse an einem Flug am Sonntag, da wollte ich ja schon zurück. Und dann kann man, wenn man die Airline entsprechend aufgefordert hat, zunächst sich selbst einen Flug buchen. Das ist eine Selbstabhilfe und dann kann man hinterher diese Mehrkosten gegenüber der Airline geltend machen. Denn die ist aufgrund der EU Fluggastrechte dazu verpflichtet, mir zeitnah einen Ersatzflug zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben nicht zwei Tage später.