Darf ich einen Penis auf meinen Wahlzettel malen?

Wählen ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst nur wissen, wo euer Wahllokal ist und wen ihr wählen wollt. Okay, Ausweis mitbringen ist auch keine schlechte Idee. Und irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr solltet ihr am Sonntag Zeit haben. Ansonsten ist fast alles erlaubt.

Hier sind die Antworten auf Fragen, die ihr euch in der Wahlkabine (vermutlich) noch nie gestellt habt ;-)

Darf ich meinen eigenen Stift mit in die Wahlkabine nehmen?

Laut Bundeswahlordnung soll in der Kabine ein Schreibstift bereitliegen. Das können Bleistifte, Farbstifte, Kopierstifte, Tintenstifte, Kugelschreiber, Faserstifte, Filzstifte sein. Wer will, kann selbstverständlich seinen eigenen Stift in die Wahlkabine mitbringen.