3 Dinge, damit die Freundschaft mit dem Ex klappt

Es war die große Liebe. Und ehe du dich versiehst, ist der gedachte Seelenverwandte plötzlich dein Ex. Für die Beziehung hat's leider nicht gereicht, aber was ist mit einer Freundschaft? Damit das klappen kann, müssen drei Dinge klar sein!

Wenn aus der großen Liebe der Ex wird, fragen sich viele, wie es weitergehen soll. Die Person, die einem am nächsten stand, soll plötzlich so gar keine Rolle mehr im eigenen Leben spielen?! Solange es keinen Rosenkrieg oder schwerwiegende Auseinandersetzungen gab, sehnen sich viele nach einer Freundschaft mit dem Ex. Doch das ist nicht immer einfach ...

BAYERN 3 Hörerin Pia hat sich an uns gewandt, weil sie im Zwiespalt war: Ihr neuer Freund hat ein Problem damit, dass sie mit ihrem Ex befreundet ist. Jetzt muss sie sich entscheiden, ob sie die Freundschaft aufgibt. Ihr habt in unserer Rubrik "Soll ich? Oder soll ich nicht?" abgestimmt und diskutiert.

BAYERN 3 Psychologe Rolf Schmiel sagt uns, worauf wir achten müssen:

1. Die Gefühle sind weg

Wenn du immer noch Gefühle für deinen Ex hast, ist es für eine Freundschaft leider noch zu früh. Eine Freundschaft zum Ex funktioniert nur, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und mit der Sache wirklich durch bist. Ansonsten führt das langfristig nur zu Frustration und Verletzung.

2. Ihr seid beide happy

Jeder von euch beiden ist in einer souveränen neuen Situation. Das heißt, entweder du genießt dein Single-Dasein oder du bist in einer neuen, glücklichen Partnerschaft. Alles andere führt leider meist nicht zu einer "echten" Freundschaft ... sondern eher zu einer Freundschaft mit Hintergedanken.

3. Dein neuer Partner ist einverstanden

Dein aktueller Partner sollte souverän und entspannt damit umgehen können. Ansonsten kann die Freundschaft zum Ex immer wieder zum Konfliktthema in der Partnerschaft werden. Zudem werden auch gerne sogenannte Stellvertreterkriege entzündet. Das heißt, Probleme, die in der neuen Partnerschaft liegen, werden durch Diskussionen über die Freundschaft zum Ex ausgelebt. Wenn du das nicht willst, solltest du ernsthaft überlegen, was dir wichtiger ist.