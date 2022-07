Geklautes Fahrrad in der Nachbarschaft entdeckt - darf ich zurückklauen?

Dein Fahrrad wurde geklaut und du entdeckst es plötzlich zwei Straßen weiter in einem Treppenhaus. Darfst du es dann einfach "zurückklauen" - oder machst du dich dann strafbar?

BAYERN 3 Frühaufdreherin Steffi Fischer steht vor genau dieser Frage. Ihrer Tochter wurde der Kinderroller geklaut. Irgendwann hat sie das Ding dann in der Nachbarschaft wiedergefunden. Und "zurückgeklaut". Ist das okay? Oder macht sie sich damit strafbar? Michael Marienwald von der Polizei in München weiß die Antwort:



Prinzipiell "Ja", denn es ist ja ihr Eigentum. Also man begeht da keinen Diebstahl. Was trotzdem gut ist: Bitte kurz die Polizei anrufen, Bescheid geben, die Geschichte erzählen: 'Ich habe meine gestohlenen Fahrräder wiederentdeckt. Oder den gestohlenen Roller. Dann sagt der Kollege: Warten Sie kurz, wir halten das alles fest. Wie schauen die Fahrräder aus? Welche Marke? Wo haben Sie die gefunden?' Dann ist das sozusagen aktenkundig, möchte ich es jetzt mal nennen." (Michael Marienwald, Polizeioberkommissar)

Tipps vom Polizeioberkommissar:

- Melde einen Diebstahl grundsätzlich bei der Polizei - auch wenn der Wert von Kinderroller oder altem Fahrrad gar nicht so hoch ist

- Siehst du das vermisste Kinderfahrrad irgendwo in der Nachbarschaft in einem Garten: Frage erstmal nach, ob es vielleicht ein Kind angeschleppt und dort abgestellt hat

Registriere dein Fahrrad immer - per App!

Grundsätzlich: Geht's um ein Fahrrad, dann ist es immer clever, dass du das Radl vorher registriert hast. Mittlerweile ist es supereasy: Einen Fahrradpass kannst du per App in wenigen Minuten ausfüllen.

Der Fahrradpass ist ein kleines Hilfsmittel, mit dem man beweisen kann: Das ist mein Fahrrad. Die App ist kostenlos für iOS und Android. Da kann man kurz die wichtigsten Daten eintragen und Fotos hochladen. Besonders auch Bilder, auf denen zum Beispiel Kratzer sind. Die also sehr individuell sind."

Das hilft bei Anzeigen, wenn ein Rad geklaut wird. Aber es hilft auch der Polizei, um gefundene Räder später zuordnen zu können.





>> Link-Tipps:

Fahrradpass-App für den Google Play Store (Android)

Fahrradpass-App für den App Store (iOS)