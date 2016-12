George Michael - ein Leben in Extremen

Bereits als junger Künstler wurde George Michael berühmt - mit "Wham! eroberte er in den 1980er-Jahren sogar China. Mit dem Ruhm kam er aber nicht immer zurecht - er litt an Depressionen und nahm Drogen.

Der britische Popsänger und Komponist George Michael ist im Alter von 53 Jahren gestorben. "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", teilte sein Agent mit. George starb demnach in seinem Haus im englischen Goring-on-Thames in Oxfordshire.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6

Mit "Wham!" für zahlreiche Hits gesorgt

Sie gründeten das Duo "Wham!", das in den 1980er-Jahren für zahlreiche Hits sorgte. Dazu zählen "Last Christmas" (Drei Dinge, die ihr noch nicht über "Last Christmas" wusstet) sowie "Wake Me Up Before You Go-Go". Nach ihrer Trennung startete Michael 1987 eine Solokarriere und landete gleich mit seinem ersten Album "Faith" einen Hit. Insgesamt verkaufte Michael in seiner fast 40 Jahren dauernden Karriere fast 100 Millionen Alben.

In den 1990er-Jahren erlebte er viele persönliche Schicksalsschläge - vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erzählte: "So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr." Nach dem frühen Tod seines Lebensgefährten verfiel Michael in Depressionen und begann, Drogen zu nehmen.