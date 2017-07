Welcher Typ seid ihr? Tabs oder Pulver?

Die Kombi Pulver plus Salz und Klarspüler hat den Vorteil, dass die Enthärtungsanlage der Maschine optimal arbeiten kann. Ist die Spülmaschine auf die Härte des örtlichen Wassers eingestellt, so die Warentester, wirken die Bausteine am besten. Die Warentester sind der Meinung, dass sich mit Pulver nicht viel Geld sparen lässt - schließlich gibt es gute, günstige Tabs. Bliebe das Kriterium der Umweltfreundlichkeit durch bessere Dosierbarkeit und die bessere Löslichkeit, das die Pulver-Variante besser macht.

Diese Geschirrspül-Tabs sind empfehlenswert

14 Geschirrspül-Tabs hat die Stiftung Warentest im Test. Der Testsieger: Das teure Somat Gold für ca. 20 Cent pro Tab spült am besten. Interessant: Von Somat bekommen andere Tabs nur die Note ausreichend (Somat All in 1, 7 Multi-Aktiv). Die günstigeren spülen auch zuverlässig, sind aber mit 7 bis 9 Cent pro Tab echt preiswerter.

Somat Gold



Alio Complete (Aldi Süd)



Denkmit Multipower Revolution (dm)



Domol Multi Performance (Rossmann)



"Mangelhaft" gab’s für die Tabs von Müller (Blink 13 in 1), "ausreichend" für die Tabs der Marke Finish (Powerball Super Power Quantum und Powerball Super Power All in 1) - und eben für die Somat-Marke "All in 1 7 Multi Aktiv".