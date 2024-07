Opfer von häuslicher Gewalt? Hier bekommt ihr Hilfe!

Die Fälle von häuslicher Gewalt sind im vergangenen Jahr angestiegen. Im Jahr 2023 wurden 256.276 Opfer von häuslicher Gewalt erfasst - 6,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zwei Drittel der Fälle sind Gewalt in Partnerschaften. Die restlichen Fälle sind innerfamiliär, also Gewalt gegen Kinder, Eltern und Angehörige. Wenn ihr selbst Opfer von häuslicher Gewalt geworden seid - oder jemanden kennt, der Hilfe braucht - hier findet ihr Ansprechpartner!

Beratung und Information beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Unter der kostenlosen Telefonnummer 116 016 beraten und informieren die Mitarbeiterinnen des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" in 18 Sprachen zu allen Formen von Gewalt gegen Frauen - rund um die Uhr und auch an Wochenenden und Feiertagen.

Eine Übersicht deutschlandweiter Beratungsstellen und Frauennotrufe findest du außerdem bei bff - dem Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe.

Hilfetelefon "Sexueller Missbrauch"

Unter der Nummer 0800 22 55 530 ist das Hilfetelefon "Sexueller Missbrauch" montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr bundesweit, kostenfrei und anonym erreichbar. Unter www.save-me-online.de ist das Online-Beratungsangebot für Jugendliche des Hilfetelefons erreichbar.

Der WEISSE RING

Hilfe für Opfer von Kriminalität und Gewalt bietet auch der WEISSE RING. Das Opfer-Telefon ist unter der Nummer 116 006 sieben Tage die Woche von 7 bis 22 Uhr erreichbar. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit zur Online-Beratung oder der Beratung vor Ort in einer der Außenstellen.

Telefonische Hilfe für "Schwangere in Not"

Das kostenlose, barrierefreie und 24 Stunden unter der Nummer 0800 40 40 020 erreichbare Hilfetelefon "Schwangere in Not" ist eine erste Anlaufstelle für Frauen, die über qualifizierte Beraterinnen Hilfe in den örtlichen Schwangerschaftsberatungsstellen finden. Es bietet auch eine fremdsprachige Beratung an.

"Nummer gegen Kummer" für Kinder

Die "Nummer gegen Kummer" bietet Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern. Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter der Rufnummer 116 111 zu erreichen - von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr. Wer nicht telefonieren möchte, kann auch das Chatangebot unter www.nummergegenkummer.de nutzen.

Ratschläge für Eltern

Das Elterntelefon richtet sich an Mütter und Väter, die sich unkompliziert und anonym konkrete Ratschläge holen möchten. In ganz Deutschland sind Beraterinnen und Berater unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0550 montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und dienstags und donnerstags bis 19 Uhr erreichbar.

Ehe- und Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatungsstellen in Nürnberg

Auch die Beratungsstellen der Ehe- und Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) in den Bistümern stehen Hilfesuchenden zur Verfügung. Wer das Bedürfnis nach Austausch und Beratung hat oder unter besonderem psychischem Stress steht, kann sich derzeit telefonisch an die EFL wenden. In Nürnberg lautet die Telefonnummer der EFL der zuständigen Diözese Eichstätt 0911 / 80 81 61. Die Telefonnummer der EFL-Hauptstelle der Erzdiözese Bamberg in Nürnberg lautet 0911 / 99 28 22 2-0.

Internetseite "Bayern gegen Gewalt"

Um gewaltbetroffene Menschen gerade jetzt auf die vielfältigen Anlaufstellen und Beratungsangebote aufmerksam zu machen, ist die Website www.bayern-gegen-gewalt.de online gegangen. Neben Informationen, Telefonnummern und Links bietet die Website auch FAQs rund um häusliche Gewalt sowie Tipps, wie Konflikten zu Hause vorgebeugt werden kann.

Beratung und Informationen für junge Pflegende

Das Projekt "Pausentaste" unterstützt junge Pflegende mit gezielter Beratung und Information. Unter der Nummer 116 111 erreichen ratsuchende Kinder und Jugendliche die Hotline von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr. Das Beratungsangebot ist kostenlos und auf Wunsch auch anonym.