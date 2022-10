Darum kannst du deine Girokarte bald nicht mehr im Ausland nutzen!

Die Pizza am Gardasee mit der Girocard bezahlen? Oder den Wein in der französischen Bar? Bislang kein Problem. Das wird sich für viele von uns ab dem nächsten Sommerurlaub ändern. Denn bald kannst du deine Girocard (früher EC-Karte) im Ausland nicht mehr nutzen.

Kreditkarten, Bargeld oder Paypal? Die meisten Deutschen bezahlen (immer noch) am liebsten mit der guten, alten Girocard. Dieses deutsche Bezahlsystem hatten sich die Banken und Sparkassen vor vielen Jahren einmal ausgedacht. Mehr als 100 Millionen Girokarten stecken aktuell in den Portemonnaies von deutschen Bankkunden. Du kannst damit an mehr als einer Million Terminals bezahlen - vom kleinen Kiosk um die Ecke über den Friseur bis zum großen Elektromarkt.



Selbst im Ausland kannst du fast überall mit der Girocard bezahlen - oder (meist gegen eine Gebühr) Geld am Geldautomaten abheben. Denn die deutschen Banken arbeiten dort mit den großen amerikanischen Kreditkartenfirmen Mastercard und Visa zusammen. Wenn du auf deiner Girocard das Logo "VPay" siehst, dann übernimmt Visa die Abwicklung für dich im Ausland. Steht "Maestro" drauf - und das ist bei 90% aller Girokarten so -, dann erledigt das Mastercard. Deswegen kannst du die Liftkarte in Österreich ganz easy mit der Girocard bezahlen. Noch. In Zukunft aber wohl nicht mehr.