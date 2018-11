Das sind die geilsten Drinks an den kalten Tagen!

Es muss nicht immer Glühwein sein - selbstverständlich dürft ihr bei diesen Temperaturen auch mal zu Glüh-Gin, Brennendem Kosakenblut und Rotwein-Rum-Zwetschgen greifen. Danke an alle BAYERN 3 HörerInnen, die Claudia ihre Lieblingsrezepte verraten haben!

Äpfel in Stücke schneiden, im Extra-Topf Zucker karamellisieren lassen, mit Apfelsaft ablöschen, Äpfel dazu, Vanille, Anis, Zimt dazu - 15 bis 20 Minuten aufköcheln, Gelierzucker dazu, gelieren lassen, am Schluss gehackte Mandeln dazu.

Naturtrüber Apfelsaft, Gewürznelken, Piment, Ingwer, Orangenscheiben, Zimtstangen in einem Topf ca. 20 Minuten erhitzen. Nicht kochen! In Tassen abfüllen und pro Tasse 2cl Gin dazu😍👌

Rotwein-Rum-Zwetschgen



2 kg Zwetschgen

600g Zucker

1 L Rotwein

0,25 L Rum

ergibt ca. 6 mittelgroße Gläser

Zwetschgen waschen, entkernen, halbieren. Mit Zucker bestreuen und zugedeckt 24 Stunden ziehen lassen. Rotwein aufkochen + Zwetschgen samt Zucker daruntermischen; ca. 3-5 Minuten köcheln lassen; abkühlen lassen; dann Rum dazugeben. Noch heiß in Gläser füllen.

Eierpunsch

1 Liter Milch

1/2 Liter Sahne

1 Vanilleschote

150 g Zucker

4 Eigelb

100 ml Weinbrand

100 ml Orangenlikör Milch, Sahne, Vanilleschote langsam erhitzen. Eigelb und Zucker schaumig schlagen. Vanilleschote und Orangenschale herausnehmen und die Eiermischung in die nicht kochende Milchmischung einrühren nicht mehr kochen. Dann Weinbrand und Orangenlikör einrühren fertig. Es geht auch mit Weißwein.

Jägerlimbo

2cl Jägermeister

2cl Limettensirup

mit heißem Wasser aufgießen

Huhu, also ich liebe in der Weihnachtszeit ja heiße Schokolade mit Amaretto 🤤... Zwar nichts regionales, aber wenn man z.B. In Irland wäre, dann heiße Schoki mit Marshmellows.. 😉

Apfelwein

Tobi ist ein totaler Fan von heißem Apfelwein!

Die Zutaten:

- Apfelwein

- Kandiszucker

- Gewürznelken

- Zimtstangen

- Zitronenscheiben

Das alles je nach Geschmack in einen Topf.... Übrigens funktioniert die alkoholfreie Variante mit Apfelsaft auch, allerdings sollte man da weniger Kandis nehmen.