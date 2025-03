Google-Suche mit KI-Übersicht: So kannst du sie nutzen!

Die Idee: Du musst nicht mehr zig Webseiten durchforsten, sondern siehst die wichtigsten Infos auf einen Blick.



Das Ganze basiert auf Googles „Search Generative Experience“ (SGE), die zuerst in den USA getestet wurde und jetzt auch in Deutschland startet. Stell dir vor, du suchst nach dem „besten Smartphone 2025“ – statt langer Listen mit Testberichten bekommst du eine kompakte Zusammenfassung mit aktuellen Empfehlungen. Oder du fragst „Wie oft sollte ich meine Pflanzen gießen?“ – zack, die KI liefert dir eine Antwort wie ein smarter Chatbot. Wichtig: Du musst bei in dem Moment bei Google mit deinem Konto angemeldet sein.

Googles KI-Übersicht - Kritik

Es gibt kritische Stimmen. Denn wer entscheidet eigentlich, welche Infos in die Zusammenfassung kommen? Und was, wenn die KI wichtige Details weglässt oder Dinge falsch interpretiert? Besonders bei komplexen oder kontroversen Themen kann das problematisch sein. Wer lieber selbst recherchiert, kann die Funktion übrigens in den Google-Sucheinstellungen deaktivieren.

Googles KI-Übersicht - Welche Vorteile bietet sie?

Die Vorteile liegen auf der Hand: schnellere Ergebnisse, weniger Aufwand und eine einfachere Orientierung – gerade für Leute, die sich nicht durch lange Artikel kämpfen wollen. Aber die Risiken? Weniger Vielfalt, mögliche Fehlinformationen und eine stärkere Abhängigkeit von dem, was Google als „relevant“ einstuft.

Ob das Ganze wirklich eine Erleichterung oder eher eine problematische Abkürzung ist, muss sich noch zeigen. Fakt ist: Die Art, wie wir Informationen suchen und nutzen, könnte sich damit grundlegend verändern. Bleibt nur die Frage – verlässt du dich auf die KI oder liest du doch lieber selbst nach? 😉

Googles KI-Übersicht: So kannst du sie deaktivieren!

1. Auf der Google-Startseite oben rechts auf das eigene Kontosymbol klicken.

2. Wähle den Punkt "Sucheinstellungen" auswählen.

3. Auf der Einstellungsseite nach unten zum Abschnitt "Generative KI in der Suche" ("Search Generative Experience") scrollen.

4. Hier findet sich die Option "KI-generierte Zusammenfassungen anzeigen" mit einem Schalter daneben.

5. Deaktiviere den Schalter und speichere deine Einstellungen.