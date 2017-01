Diese 10 Wohlfühl-Filme solltest du einmal im Leben gesehen haben!

Bild: colourbox 05.01.2017 "Bridget Jones" kennst du in- und auswendig? Bei "Hangover" kannst du jedes Wort mitsprechen? Und "Tatsächlich... Liebe" hast du noch zu Weihnachten gesehen? Aber du brauchst für dieses lange, dunkle Wochenende den perfekten Wohlfühl-Film? Einfach mal was fürs Herz, zum "auf-der-Couch-chillen"? Okay, diese 10 Feel-Good-Movies solltest du (mindestens) einmal im Leben gesehen haben.

1. About a boy Anders als der Titel andeutet, geht's in diesem Film mit Hugh Grant gleich um zwei Jungs: Marcus und Will. Marcus ist zwölf, in der Schule ein Außenseiter, denn seine Kleidung und sein Haarschnitt sind genauso altmodisch wie sein Musikgeschmack. Will ist sechsunddreißig, hat noch nie gearbeitet, aber trotzdem eine Menge Geld. Sein Interesse gilt vor allem One-Night-Stands. Die beiden lernen sich auf Umwegen kennen - und dieses Treffen verändert das Leben von beiden.

YouTube/TrailerTracker About A Boy ≣ Trailer ≣ deutsch

2. Catch me if you can Frank William Abagnale Junior ist der jüngste Hochstapler der Geschichte. Er fälscht zunächst "nur" Schecks, dann seinen Uni-Abschluss und wird schließlich sogar Pilot - ohne Ausbildung. Das FBI wird auf ihn aufmerksam und jagt ihn um die halbe Welt. Sehr cooler, nostalgischer Film mit Leonardo DiCaprio, der in den 60er Jahren spielt.



YouTube/Moviedinho Catch Me If You Can - Trailer Deutsch HD

3. Crazy, Stupid, Love. Woohoo! Ryan Gosling! Und ganz viel Romantik. Und witzig. Und eine schöne Geschichte: Der langweilige Büroangestellte Cal steht vor einem Scherbenhaufen. Nach etlichen Ehejahren gesteht ihm seine Frau, dass sie die Scheidung will. Er betrinkt sich in einer Kneipe und trifft dort den smarten Gigolo Jacob. Der kann sich das Elend nicht lange anschauen und unterweist Cal in der Kunst, Frauen ins Bett zu bekommen. Das klappt auch ganz gut, löst aber Cals eigentliches Problem nicht.

YouTube/Warner Bros. DE CRAZY, STUPID, LOVE. - offizieller Trailer #1 deutsch HD

4. Ein Mann namens Ove Oh, was für ein wunderbarer Film aus Skandinavien! Der 59jährige Ove ist ein Mann, wie man ihn sich einfach nicht als Nachbarn wünscht. Verbittert, spießig, besserwisserisch. Als seine Frau stirbt und er in der Firma entlassen wird, beschließt er sich umzubringen. Doch Sterben, das ist gar nicht so einfach, wenn man ständig gestört wird. Aber genau dadurch findet Ove echte Freunde und gewinnt seine Lebensfreude zurück. Denn eigentlich versteckt sich hinter der mürrischen Fassade ein sympathischer älterer Herr mit einem großen Herzen. Ein Film zum Mitlachen und Mitschniefen ;-)

YouTube/vipmagazin EIN MANN NAMENS OVE | Trailer [HD]

5. Oceans Eleven Einer dieser Filme, die man sich hundertmal anschauen kann, ohne dass es langweilig wird. Das Grundprinzip ist relativ simpel: Verbrecher Daniel Ocean plant, mehrere Casinos auszurauben. Er stellt sich sein Team zusammen, jeder einzelne spielt eine entscheidende Rolle beim Coup. Und die Besetzung ist der Wahnsinn: Von George Clooney über Brad Pitt bis Julia Roberts ist die erste Garde Hollywoods bei diesem Film dabei.

YouTube/WarnerMoviesDE Ocean's Eleven - Trailer

6. Silver Linings Die Story hört sich megakrass an: Lehrer erwischt seine Ehefrau in flagranti, schlägt ihren Liebhaber krankenhausreif, landet in der Psychiatrie, zieht danach wieder bei Mama & Papa ein und lernt in der Nachbarschaft eine junge Frau kennen, die gerade ihren Ehemann bei einem Unfall verloren hat. Puuuuh. Erstmal sacken lassen. Aber jetzt sofort anschauen: Es ist einfach ein toller Film mit zwei tollen Hauptdarstellern: Jennifer Lawrence und Bradley Cooper!

YouTube/Moviepilot Trailer Silver Linings - Trailer (Deutsch | German) | HD | Jennifer Lawrence

7. The Help Ein echtes Meisterwerk! Mississippi, 1962: Die junge Skeeter will Journalistin werden, aber anstatt in New York bei einem renommierten Magazin anfangen zu können, wartet beim heimischen Jackson Journal die Kolumne mit Hausfrauentipps auf sie. Stattdessen schreibt sie lieber über die persönlichen Erlebnisse von Aibileen, dem farbigen Dienstmädchen einer ihrer Freundinnen. Was bei vielen Leuten nicht gut ankommt.

YouTube/vipmagazin THE HELP | Trailer deutsch german [HD]

8. Wall-E 700 Jahre sind vergangen, seitdem die Erde in der Apokalypse versunken ist. Seitdem hat der kleine Haushaltsroboter Wall-E die ihm verordneten Arbeiten verrichtet und hohe Türme von Schutt errichtet. Seine Routine gerät allerdings aus den Fugen, als ein Raumschiff landet und der weibliche Androide Eva aussteigt. Wall-E ist sofort verknallt.



YouTube/AutPrincss OnPlaystation Wall-e Trailer german HD

9. Wer früher stirbt, ist länger tot Im oberbayerischen Germringen lebt der Kandlerwirt seit dem Tod seiner Frau allein mit den beiden Söhnen. Eines Tages erfährt der 11-jährige Sebastian, dass seine Mutter nicht - wie immer behauptet - bei einem Unfall, sondern bei seiner Geburt gestorben ist und entwickelt heftige Schuldgefühle. Die Komödie war 2006 mit fast zwei Millionen Besuchern der Überraschungshit in den deutschen Kinos.

YouTube/kinofilme WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT | Trailer [HD]

10. Ziemlich beste Freunde Und noch so ein Film, der zum völlig unerwarteten Erfolg wurde. Allein in Frankreich haben 20 Millionen Menschen "Ziemlich beste Freunde" im Kino gesehen. Der arbeitslose und gerade aus dem Knast entlassene Driss bewirbt sich als Pfleger beim querschnittsgelähmten, reichen Erben Philippe, um den Stempel für die Arbeitslosenunterstützung zu bekommen. Doch der engagiert Driss tatsächlich! Vor allem, weil dem das "Mitleid" für Philippe komplett abgeht.

YouTube/vipmagazin ZIEMLICH BESTE FREUNDE | Trailer [HD]