Welche Versicherungen brauche ich wirklich für meinen Hund?

Elf Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen Hund - doch längst nicht jeder hat eine Hundehalterhaftpflicht. Und Kranken- oder OP-Versicherung sind noch seltener. Welche Versicherungen für Hunde sind wirklich sinnvoll und welche kannst du dir sparen?

Versicherung: Wofür ist die Hundehalterhaftpflicht gut?

In manchen Bundesländern ist die Haftpflicht für Hundehalter gesetzlich vorgeschrieben - in Bayern nicht (Ausnahme: Dein Hund gehört zu einer "gefährlichen" Rasse). Trotzdem solltest du sie abschließen, denn deine "normale" private Haftpflicht reicht meistens nicht aus. Die versichert zwar Schäden durch Katzen, aber von Hunden in der Regel nicht.

Die Hundehalterhaftpflicht sichert Schäden ab, die dein Hund an Personen, Sachen und Vermögen verursacht. Wenn er zum Beispiel vor ein Fahrrad läuft und der Radler stürzt und sich verletzt. Oder dein Fellfreund zerkratzt das Parkett bei Freunden. Wichtig: Es sind nur Schäden versichert, die der Hund bei (oder an) anderen Personen verursacht. Eine gute Hundehalterhaftpflicht darf etwa 60 Euro im Jahr kosten - bei einer Deckungssummer von mindestens 5 Millionen Euro.