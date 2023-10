"Si No Estás" - wer ist dieser Iñigo Quintero?

Iñigo Quintero? Vor einem Monat kannte noch niemand den jungen spanischen Sänger. Plötzlich steht er mit dem Song 'Si No Estás' weltweit auf Platz 1, wird täglich millionenfach bei Spotify gestreamt und ist seit dem vergangenen Wochenende auch der beliebteste Song in Bayern .

Wer ist Iñigo Quintero?

Soviel ist bislang noch gar nicht bekannt über den 21-jährigen Spanier. Er kommt aus A Coruña, im Norden Spaniens - und hat laut der spanischen Wikipedia sieben Geschwister. Er ist bei keiner Plattenfirma unter Vertrag und selbst die Wikipedia-Einträge über ihn sind ziemlich dürftig. Fest steht nur: Seine Debütsingle 'Si No Estás' hatte er schon vor einem Jahr bei Spotify hochgeladen - zunächst weitgehend unbeachtet. Erst in diesem Herbst ging der Song bei TikTok viral - und wurde seitdem über 50 Millionen Mal gestreamt. Der junge Spanier landete u.a. in Spanien, Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1.

>> Auch interessant: So verdient ihr mit Fake-Songs Kohle bei Spotify!