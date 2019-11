Sie isst nur selbst geschossenes Fleisch

Was wir jagen, ist dagegen genau schriftlich vorgegeben. Und mehr Bio geht gar nicht. wenn ich mich wirklich nachhaltig ernähren will, dann bitte mit Wild." Dr. Martina Hudler

Das passiert, wenn wir die Natur sich selbst überlassen

Vor allem durch den Menschen, hat sich die Natur in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Er hat Bären und Wölfe verdrängt - Rehe und Wildschweine haben also keine natürlichen Feinde mehr. Sie haben sich stark vermehrt oder sogar verzehnfacht. Denn die Bedingungen, die wir für sie geschaffen haben, sind ideal. Was also würde passieren, wenn wir unter diesen Umständen die Natur sich selbst überlassen?