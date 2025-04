Rund 28 Prozent der Menschen in Deutschland mögen und kaufen Toastbrot. Deshalb hat sich die Stiftung Warentest 24 verschiedene Toastbrote angeschaut. Welche konnten überzeugen? Und ist Vollkorntoast besser als normaler Toast? Sollte ich Bio-Toast kaufen?

Im Test waren verschiedene Toastsorten mit dabei: Sandwichtoast, Vollkorntoast, Buttertoast – sogar schwedisches Röstbröd als eine Besonderheit. Das schneidet allerdings nur mittelmäßig ab. Genauso wie die getesteten Bio-Toasts.

Wenige Keime im Toastbrot

Die Stiftung Warentest testet Lebensmittel, wenn möglich, kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Denn: Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Qualität stimmen – nicht nur geschmacklich, sondern auch im Hinblick auf Keime. Der Test zeigt, dass in den meisten Toastbroten keine oder nur ein sehr geringer Gehalt an Keimen enthalten ist. Allerdings gab es einen Ausreißer nach unten: Der Bio-Vollkorntoast von Mestemachers. Mehrere Packungen dieses Toasts schimmelten sichtbar, und zwar in der ungeöffneten Packung und noch vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.

Wichtig: Damit beim Toasten nicht zu viel des kritischen Stoffes Acrylamid entsteht, solltest du deinen Toast nur goldbraun toasten. Acrylamid kann das Erbgut verändern und steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Goldbraun getoastet hatten alle Toastbrote im Test einen unkritischen Acrylamid-Gehalt.