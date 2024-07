Du trinkst zu wenig? Diese Snacks enthalten am meisten Wasser!

An heißen Tagen verliert unser Körper durch die Hitze und das Schwitzen ziemlich viel Wasser. An einem normalen Tag sind das etwa 2,5 Liter Flüssigkeit. An besonders heißen Tagen ist der Flüssigkeitsverlust allerdings doppelt bis sogar dreifach so hoch. Das bedeutet für uns: mehr Wasser trinken!

Wie viel Wasser sollte ich täglich trinken?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt mindestens 1,5 Liter Wasser täglich. An heißen Tagen muss das aber deutlich mehr sein – nämlich mindestens 3 Liter. Nur so können wir den erhöhten Flüssigkeitsverlust im Sommer ausgleichen.

Die besten Durstlöscher sind laut DGE Mineralwasser, stilles Wasser oder ungesüßte Frucht- und Kräutertees.



Welche Snacks enthalten am meisten Wasser?

Wenn es dir auch im Sommer schwerfällt, ausreichend zu trinken, dann sind wasserhaltige Snacks die Lösung. Mit den richtigen Snacks kannst du ganz einfach deine Flüssigkeitsaufnahme unterstützen.



Salatgurke

Salatgurken enthalten 97 Prozent Wasser . Geschmacklich lassen sich Gurken mit ein paar Kräutern oder einem Dipp super aufwerten. So bekommst du nicht nur Wasser, sondern auch zusätzliche Nährstoffe.

Nicht überraschend, aber auch Wassermelonen gehören mit 96 Prozent Wasser zu den perfekten wasserhaltigen Snacks. Ganz egal, ob du die Wassermelone pur zwischen durch isst oder einen Salat zubereitest. Rezepte dafür findest du zum Beispiel bei "Was koch' ich heute?"

Auch Tomaten gehören mit 95 Prozent Wasser zu den wasserhaltigen Snacks, die im Sommer nicht fehlen dürfen. Ob als Tomate-Mozzarella-Salat oder einfach so zwischendurch ist egal.

Gute Nachricht für alle, die lieber süße Snacks mögen: Auch Erdbeeren enthalten 91 Prozent Wasser . Einfach so snacken, mit einer Kugel Eis für die extra Abkühlung oder einem Löffel Joghurt – sooo gut!

Auch Salate enthalten zwischen 93 und 96 Prozent Wasser und dabei ist es egal, ob Eisberg-, Kopfsalat oder Chinakohl. Für den idealen wasserhaltigen Sommersnack also am besten einen Eisbergsalat mit Tomaten, Gurken und anderem Gemüse vorbereiten.

Allgemein gilt: Obst und Gemüse sind nicht nur wegen den Vitaminen und Nährstoffen super gesund, sondern enthalten auch viel Wasser. Im Sommer ist das besonders praktisch, damit du so den Flüssigkeitsverlust leichter ausgleichen kannst – gerade, wenn es dir schwerfällt, genug zu trinken.