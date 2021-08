Jerry Gstöttner - Mein Leben, meine #Likes

Menschen mit dem richtigen Sound und den heißesten Tracks zum Feiern und Tanzen zu bringen, ist für mich das Größte und Beste. Deshalb liebe ich Hits, Hits, Hits bei den Ferien-Frühaufdrehern, in meiner BAYERN 3 Sendung am Nachmittag und auch die Songs, die ich im BAYERN 3 Partyhitmix und bei den BAYERN 3 Events als DJ für euch auflege.

Was ich mich emotional berührt?

Meiner Tochter beim Großwerden zuzuschauen. Es ist herrlich zu sehen, wie spannend Dinge sein können, die für uns selbstverständlich sind. Neben meiner Tochter berührt mich natürlich auch das Temperament meiner italienischen Frau :-)

Meine Lieblingsorte in Bayern

Passau: Da liegen meine Wurzeln. Meine Eltern kommen aus Niederbayern. Wer zum ersten Mal da ist, muss sich die Stadt unbedingt vom Oberhaus aus anschauen, über den Innkai zur Ortsspitze laufen und bei schönem Wetter im "Heilig Geist"-Biergarten sitzen.



Die Berge und der Königssee: Es ist jedesmal wieder beeindruckend über diesen See zu fahren, die Farbe des Wassers, das berühmte Königssee-Echo und der Watzmann. Tipp: Im Sommer auf jeden Fall bis Salet fahren und über die Saletalm zum Obersee laufen. Außerdem: Für mich gibt es sowieso kaum eine bessere Idee, als einen Tag in den Bergen zu verbringen.

Würzburg: Während meiner Zeit beim WDR und 1LIVE in Köln bin gefühlte 1.000 Mal an Würzburg vorbeigefahren. Kennengelernt hab ich die Stadt tatsächlich erst auf unseren Stopps mit dem BAYERN 3 Partyschiff. Heute weiß ich: Viel zu spät! Würzburg ist eine unglaublich tolle Stadt, in der man sich irgendwie sofort zu Hause fühlt und ein Sommernachmittag auf der alten Mainbrücke ist einfach unschlagbar!

Meine Münchner Heimat: Es gibt da einfach diese besonderen Momente und das "Monaco Franze"- und "A bissl was geht immer"-Gefühl, wenn man an einem Sommerabend durch Schwabing schlendert. Außerdem stehe ich auf grillen am Flaucher, im Frühjahr das erste Mal in der WaWi und die einzigartige Stimmung in der Stadt zur Wiesn, wenn man selbst im Olympiapark das Gefühl hat, es riecht nach gebrannten Mandeln.

