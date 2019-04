"The Voice Kids": Josy und Mimi aus Augsburg hauen alle um!

Josy und Mimi - zwei Mädels aus Augsburg begeistern mit ihrer Musik ganz Deutschland. Die beiden Schwestern machen bei der Castingshow "The Voice Kids" mit und haben mit ihren ersten Auftritten alle umgehauen! Wir haben die beiden in ihrer Heimatstadt Augsburg getroffen - zu Hause in ihrem Musikzimmer.

Wirklich unfassbar die beiden: Josy (13) und Mimi (15) aus Augsburg haben einen so krassen Auftritt bei "The Voice Kids" hingelegt, dass ihr Video mittlerweile über 16 Millionen mal angeklickt worden ist.

Jacqueline und Jerry, unsere BAYERN 3 Ferienfrühaufdreher, haben die beiden Schwestern zu Hause besucht und eine ganz persönliche, ganz private Homestory für euch aufgenommen. Was da alles gelaufen und auch schief gelaufen ist, seht ihr in diesem Video.

Unsere kleine Homestory mit Mimi und Josy startet ziemlich turbulent. Erst hatte der Papa vergessen seinen Töchtern zu sagen, dass wir vorbeikommen. Und dann schüttet Jerry auch noch seinen Kaffee quer über die Tischdecke im Wohnzimmer der Familie *facepalm*

BAYERN 3 Homestory mit Mimi & Josefin (Josy)

Okay, also ein Start mit Tücken, aber es soll noch ein richtig toller Tag mit einer supersympathischen Familie werden: Der Vater Musikprofessor, die Mutter Opernsängerin - und die Kinder angehende Superstars ;-)

Wir mussten immer wegen unserer Eltern ein schalldichtes Haus finden, weil die ständig Opern gesungen haben. Hier haben wir jetzt zusätzlich noch sehr nette Nachbarn, so dass wir bis 10 Uhr abends üben dürfen!"

Dann zeigen uns Mimi und Josy ihren heiligen Hallen: Das Musikzimmer der Familie - oben auf dem Dachboden, mit ganz hohen Decken und am Ende des Raums ein weißes Klavier! Auf dem üben die beiden und haben uns was vorgespielt. Mimi am Klavier, Josy an der Gitarre, es sieht so einfach aus, wenn das Augsburger Schwestern-Duo loslegt.