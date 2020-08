Torben fährt mit seinem 93-jährigen Nachbarn 5741 Kilometer durch Europa!

Was für eine tolle Geschichte! Der 20-jährige Torben Kroker chauffiert seinen 93-jährigen Nachbarn Carlos quer durch Europa - 9 Länder, 3 Wochen, 5471 Kilometer. Carlos hatte in seinem hohen Alter noch einen Wunsch gehabt: Einmal das Meer sehen. Das hat geklappt. Und noch viel mehr! Für den 20-jährigen Torben wurde es zu einer Reise durch das lange Leben seines Nachbarn. Bei Instagram hält Torben die gesamte Reise unter dem Hashtag #EuropaMitCarlos fest.

In einem alten Mercedes mit über 140.000 Kilometern auf dem Zähler hatten sich die beiden ungleichen Freunde Ende Juli auf den Weg gemacht. Zunächst ging es über Frankreich Richtung Spanien. Dorthin war Carlos nach seiner Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg geflüchtet - ins Baskenland. Dort hatte der 93-Jährige Ende der 1940er Jahre in dem kleinen Dorf Elgoibar gelebt.

Zu Abend aßen wir in Eibar in einem Paulaner Restaurant und hatten ein wenig Heimatgefühle." (Torben Kroker bei Instagram)

Danach ging es u.a. über Frankreich, Italien und die Schweiz zurück in die Heimat. An den letzten Tagen der gemeinsamen Reise gab es in Deutschland noch mehrere Stopps: Stuttgart, Koblenz, Göttingen und schließlich Hamburg. Alles Stationen, die irgendwas mit Carlos' Leben zu tun gehabt haben.

Ursprünglich hatten die beiden Freunde und Nachbarn die Reise schon fürs Frühjahr geplant, doch das Coronavirus hatte es damals unmöglich gemacht, quer durch Europa zu fahren. Im Sommer kam dann aber doch noch mal Schwung in die Planung. Carlos hatte dann aus eigener Initiative im Juli wieder gesagt: „Mensch, jetzt können die ersten wieder fliegen und die fahren alle in Urlaub, ich möchte das auch. Ich bin jetzt gerade noch fit. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist. Von daher gehe ich das Risiko ein Stück weit ein. Mit 93 hab ich jetzt eh in Anführungsstrichen jetzt keine 20 Jahre mehr vor mir, auch wenn es sich hart anhört. Aber das hat er dann einfach so für sich auch entschlossen."