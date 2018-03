Quietsche-Entchen verseuchen dein Badewasser und machen dich krank

Sie sind niedlich, sie sind (meistens) gelb, sie sind krasse Keimschleudern! In den Bäuchen von Quietscheentchen wachsen im feuchten und warmen Badezimmerklima eklige Pilz- und Bakterienkolonien. Bei jedem Benutzen schwemmt es die durch das Loch an der Unterseite in unser Badewasser. Ihr könnt Augen- und Ohrentzündungen oder Magen-Darm-Infekte bekommen. Wegwerfen müsst ihr das Entchen trotzdem nicht.