Lohnt sich eine Krankenversicherung für dein Haustier?

Die Katze hat eine Blasenstein-OP. Macht 1470 Euro. Dein Hund bricht sich eine Pfote. Kostet 1800 Euro mit Operation und Kontrolle. Und seit dem 22. November 2022 sind die Preise beim Tierarzt und in der Tierklinik noch deutlich teurer geworden. Im Schnitt um 20%. So will es die neue Gebührenverordnung für Tierärzte - kurz GOT.

Helfen kann dir eine Krankenversicherung für dein Haustier. Grundsätzlich hast du die Wahl zwischen einer Vollversicherung und einer OP-Kostenversicherung. Die Vollversicherung übernimmt neben Operationen auch andere Behandlungen wie Ultraschall oder Blutuntersuchungen. Eine OP-Kostenversicherung übernimmt - wie der Name schon sagt - "nur" die Kosten einer Operation, ist dafür aber auch deutlich günstiger. Eine Vollversicherung kostet etwa dreimal soviel wie eine reine OP-Versicherung.

Wichtig:

- Versichere dein Tier möglichst jung, denn Vorerkrankungen können (wie beim Menschen) zu höheren Beiträgen führen oder zum Ausschluss führen.

- "Volltarif" bedeutet nicht, dass alle Tierarztkosten abgedeckt sind.

- Bei allen Tarifen gibt es Fußnoten, die du dir unbedingt anschauen solltest. Tarife können jährlich steigen, Leistungen dann ausgeschlossen werden. Oder die Versicherung darf sogar kündigen. Eventuell wird dir vorgeschrieben, welchen Tierarzt du aufsuchen musst. Oder es sind generell bestimmte Krankheiten ausgeschlossen. Oder bei komplizierten Krankheiten, die ein Tierarzt teurer abrechnen darf, wird nur der einfache Satz erstattet.