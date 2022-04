Angeberwissen fürs Osterfrühstück: Kuriose Fakten über Ostern

Steht bei euch an Ostern auch ein großes Osterfrühstück mit der Familie an? Damit es nicht nur um dieselben Themen wie immer geht, haben wir euch einige kuriose und spannende Osterfakten zusammengesucht, mit denen ihr trumpfen könnt. Die habt ihr bislang noch nicht gehört!

Hase trumpft Weihnachtsmann

Der Schokohase an Ostern ist beliebter als der Weihnachtsmann. 239 Millionen Schokohasen sind für Ostern 2022 in Deutschland produziert worden. Aber nur gut die Hälfte davon bleibt bei uns, 120 Millionen werden nach Europa, in die USA, Kanada oder sogar Australien exportiert. Bei den Weihnachtsmännern und Nikoläusen waren es weit weniger: Da wurden 2021 „nur“ 160 Millionen hergestellt. Am beliebtesten – und da sind sich die Schokofans bei Osterhasen und Weihnachtsmännern einig – ist Vollmilchschokolade.

Warum heißt die Osterinsel so?

Straßennamen, Wohnviertel – ja manchmal sogar Städte: Sie alle sind schon mal nach besonderen Menschen oder Daten benannt. Aber warum ist ausgerechnet eine Insel nach Ostern benannt? Die Osterinsel liegt im Pazifik und gehört zu Chile. Am bekanntesten ist sie für die großen Steinfiguren mit Gesichtern.

Und klar: auch hinter dem Namen steckt eine Geschichte. Hat man sie mal gehört, ist es auch total einleuchtend, warum die Insel so heißt: Ein Seefahrer hat die Insel am Ostersonntag entdeckt. Und: Auf der Osterinsel leben sogar Hasen! Denn 1866 hat ein französischer Missionar unter anderem Hasen auf der Insel ausgesetzt.

Post für den Osterhasen

Kinder können nicht nur dem Weihnachtsmann Briefe schreiben, auch der Osterhase hat eine Postadresse. Entweder der Osterhase höchstpersönlich, oder aber seine sehr fleißigen Assistenten versuchen auch auf alle Briefe zu antworten.

Ihr wollt ihm auch mal schreiben und liebe Grüße schicken? Da freut sich der Osterhase sicher sehr! Jede Karte und jeder Brief, der bis spätestens eine Woche vor Karfreitag im Osterhasenpostamt eingeht, bekommt auf jeden Fall noch eine Antwort bis Ostern. Schickt eure Grüße einfach an:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Wie groß ist der größte Schokohase?

Der größte Schokohase der Welt misst 4,52 Meter – also mehr als die Höhe von zwei Wohnungstüren übereinander! Neun Schokoladenhersteller haben 2017 in Brasilien jeden Tag über zehn Stunden lang an diesem Riesen-Schokohasen gearbeitet. Und wenn ein Hase so groß ist, ist er auch ganz schön schwer! Ganze 4.245,5 Kilogramm wog der größte Schokohase der Welt.

Sind Schokohasen wirklich eingeschmolzene Weihnachtsmänner?

Das Gerücht, dass unverkaufte Weihnachtsmänner eingeschmolzen und in Schokohasen-Form wieder verkauft werden, hält sich wacker. Aber nix da! Eure Schokohasen haben keine heimliche Vergangenheit als Weihnachtsmann. Und eure Schokohasen werden auch nicht zu neuen Schoko-Nikoläusen. Dafür sorgt das deutsche Lebensmittelrecht. Stattdessen werden die Schokohasen nach den Feiertagen einfach zum halben Preis verkauft.

Können Hasen Eier legen?

Jedes Kind weiß, dass Hasen keine Eier legen. Nur eine Ausnahme gibt es: Der Seehase! Bis zu 200.000 Eier legt ein einziges Seehasen-Weibchen jeden Frühling. Tatsächlich ist der Seehase aber ein Fisch und hat – außer dem Namen – nur reichlich wenig mit den hoppelnden Osterhasen zu tun.

Zwischen Hasen und Eiern gibt es aber eine andere Verbindung: Beides steht für neues Leben. Der Hase hat im Frühjahr viele Jungen und aus dem Ei schlüpft das Küken. Und schon hat man ein tolles Symbol für unser Osterfest, bei dem die Christen die Auferstehung von Jesus feiern.

"Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts."

Diese Redewendung hat sicher jeder von euch schon mal gehört. Doch die wenigsten wissen, warum es sie gibt. Ihr gehört gleich dazu! Die Redewendung geht auf einen Studierenden zurück: Viktor Hase. Der hat im 19. Jahrhundert Jura in Heidelberg studiert. Ein Freund von Viktor Hase hat während eines Duells seinen Rivalen erschossen. Damit sein Freund fliehen konnte, lieh Viktor Hase ihm seinen Studierendenausweis. Doch den verlor der Freund in Frankreich prompt wieder.

Der Ausweis wurde gefunden und ans Heidelberger Universitätsgericht geschickt. Viktor Hase musste Stellung dazu nehmen und sagte vor Gericht: „Mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen, ich weiß von nichts.“ Glück gehabt! Hase hat nicht nur seinen Ausweis zurückerhalten, er durfte auch weiterstudieren und konnte sogar einen Doktor-Titel erwerben. Dass aber ausgerechnet dieser eine Satz vor Gericht noch so lange von ihm bleiben würde, hätte Hase sicher nicht geahnt.