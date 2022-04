Selbstgemachter Eierlikör - so easy geht's

Damit der Eierlikör auch stilvoll überreicht werden kann, ist die richtige Verpackung wichtig. An schöne Fläschchen kommt ihr günstig und schnell im Supermarkt. Da gibt's Schorlen, Smoothies und Co in der Glasflasche mit Schraubverschluss. Noch größer ist die Auswahl im Bio-Supermarkt, weil dort weniger Plastikflaschen angeboten werden. Schleifchen drum und fertig ist das selbstgemachte Geschenk.

Small-Talk fürs Osterfrühstück

"Wisst ihr eigentlich, warum die Eier ursprünglich gefärbt wurden?" Eine schöne Frage, wenn's am Osterfrühstück gerade ein bisschen still wird und keiner weiß, was er sagen soll. Die Antwort - oder zumindest die wahrscheinlichste: In der Fastenzeit waren früher auch tierische Produkte wie Eier tabu. Das hat die Hühner aber nicht dazu veranlasst, das Legen in dieser Zeit einzustellen. Damit die Eier länger halten, wurden sie hart gekocht - und gefärbt. Um sie von den rohen Eiern zu unterscheiden.