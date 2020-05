Was du noch nicht über den TikTok-Hit "Laxed" wusstest!

Vom "Kultur-Tanz" zum "Social Disdancing"

Auch wenn es den "Laxed"-Hype erst seit wenigen Wochen gibt, so hat er schon einen kleinen Wandel mitgemacht. Ursprünglich ging es nämlich darum, sich zu Beginn des Clips in Alltagsklamotten zu zeigen und am Ende traditionelle Kleidung seines Landes zu tragen. Davon ist in Corona-Zeiten nicht mehr viel übrig geblieben. "Social disdancing" ist der neue Hashtag. Einer unserer Lieblings-TikToks: Ein junger Engländer und seine stramm auf die 80 Jahre zugehende Oma: