Der Check bei Lieferdiensten für Lebensmittel

Schwere Taschen vom Auto bis in die Wohnung tragen und überhaupt diese lästige Parkplatzsuche vor dem Supermarkt! Einfacher ist es Lebensmittel im Internet zu bestellen und der Lieferdienst klingelt sogar noch am gleichen Tag an der Tür. Eine Lieferung innerhalb weniger Stunden oder sogar Minuten sei sogar möglich?! Kuriere würden aber auch ausgebeutet und schlecht bezahlt werden, so hört man. Die Stiftung Warentest hat jetzt Lieferdienste für euch gecheckt.