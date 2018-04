Bayerwaldler sägt BVB-Fanbaum ab

Fast etwas trotzig steht Helmut Winterstetter vor den Resten seines umgesägten schwarz-gelben Maibaumes. Im Schneehaufen daneben steckt eine kleine schwarz-gelbe Fahne. Das zerrissene BVB-Logo wackelt im Wind. Winterstetter schüttelt den Kopf. Es ärgert ihn, dass es so weit kommen musste. Immer wieder hatte er in den letzten Wochen angedroht, den schwarz-gelb angestrichenen gut zehn Meter hohen Maibaum umzusägen. Jetzt hat er es getan - am Morgen des Ostermontag. Festgehalten auf Video. "Der BVB soll mal sehen, was los ist, was die mit uns treiben", sagt er.



Das 0:6 gegen den FC Bayern brachte das Fass zum Überlaufen

Der Ärger schwelt schon länger, das 4:4 gegen Erzfeind Schalke nach einer 4:0 Führung, das Europa League-Aus gegen die Österreicher - und dann das 0:6 in München. Zu viel für Helmut Winterstetter aus Waldeck, der seit den 60er-Jahren glühender Fan der Borussia ist.