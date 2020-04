Werden Masken mit Chemikalien besprüht und sollen euch umhauen?

Eine "lokale Regierung" will euch mit Chemikalien besprühte Masken andrehen, die euch sofort "umhauen". Das behauptet ein Facebook-Post, der gerade fleißig im Internet geteilt wird. Übrigens: Die Leute, die euch die Masken an der Haustür andrehen, wollen euch im Anschluss direkt ausrauben. Alles klar?

Irgendwie klingen in dieser Meldung einige Formulierung sehr seltsam, und siehe da, die Kollegen vom Portal Mimikama.at haben einen ganz ähnlichen Text gefunden, der in England vor ein paar Wochen herumging - irgendjemand hat den Text nun einfach durch ein Übersetzungsprogramm gejagt und seitdem geht er auch in Deutschland viral.

Das Original hatte sich im März übrigens schon die Nachrichtenagentur Reuters vorgenommen und festgestellt, dass in den Polizeiberichten in England von keinen solchen Vorfällen berichtet worden war. In Deutschland sieht es jetzt übrigens nicht anders aus.



Was also soll der ganze Mist? Anscheinend einfach nur Unsicherheit schüren in Corona-Zeiten. Also teilt solche Postings nicht - eure Facebook-Freunde werden es danken!